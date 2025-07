AUTOS

Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.

Nome da criptoAUTOS

ClassificaçãoNo.1301

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.06%

Fornecimento circulante493,267,074

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.4932%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.07435012003740513,2025-01-06

Menor preço0.007842395970852957,2025-04-20

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoRevolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.