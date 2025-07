ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

Nome da criptoASTRAAI

ClassificaçãoNo.927

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante9,599,999.99999945

Fornecimento máximo10,000,000

Fornecimento total10,000,000

Taxa circulante0.9599%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.236339133268041,2024-03-13

Menor preço0.01784007500161164,2023-11-10

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

