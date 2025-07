APEX

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

Nome da criptoAPEX

ClassificaçãoNo.752

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)6.43%

Fornecimento circulante97,857,622

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total499,999,990

Taxa circulante0.1957%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.8325250957583354,2024-03-27

Menor preço0.11245349995021983,2023-10-20

Blockchain públicaETH

