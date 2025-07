AME

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

Nome da criptoAME

ClassificaçãoNo.2623

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante500,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.5%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.15384444,2021-02-24

Menor preço0.000295861409807915,2025-07-13

Blockchain públicaAME

