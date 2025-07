AL

ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.

Nome da criptoAL

ClassificaçãoNo.490

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.02%

Fornecimento circulante760,797,962.4500962

Fornecimento máximo0

Fornecimento total992,464,664.4500962

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.8481862276624228,2022-11-23

Menor preço0.07460488302851752,2025-06-27

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

