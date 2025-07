ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Nome da criptoALVA

ClassificaçãoNo.1063

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.35%

Fornecimento circulante68,303,755.41498175

Fornecimento máximo200,000,000

Fornecimento total198,949,541.02132785

Taxa circulante0.3415%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.777902393038671,2024-03-04

Menor preço0.04738546373708529,2024-09-05

Blockchain públicaETH

