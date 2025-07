AIT

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

Nome da criptoAIT

ClassificaçãoNo.2592

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)14.66%

Fornecimento circulante201,885

Fornecimento máximo0

Fornecimento total834,543

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico30.417308906106708,2023-10-30

Menor preço0.7373988825170275,2025-07-07

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

