AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

Nome da criptoAIRI

ClassificaçãoNo.2897

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante256,262,565

Fornecimento máximo1,900,000,000

Fornecimento total1,860,000,000

Taxa circulante0.1348%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.01546651042112,2021-09-20

Menor preço0.000153474369833987,2025-06-22

Blockchain públicaORAI

