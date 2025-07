AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

Nome da criptoAIAT

ClassificaçãoNo.583

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.32%

Fornecimento circulante146,389,462.2952275

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total500,000,000

Taxa circulante0.2927%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.9237842124835582,2024-05-06

Menor preço0.21971395869182037,2024-01-18

Blockchain públicaETH

