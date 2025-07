AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Nome da criptoAERGO

ClassificaçãoNo.509

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3,53%

Fornecimento circulante484 999 995,7689212

Fornecimento máximo500 000 000

Fornecimento total500 000 000

Taxa circulante0.9699%

Data de emissão2018-12-18 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.6970735396414783,2025-04-16

Menor preço0.0161023174991,2020-03-13

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoAergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.