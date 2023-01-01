System oblicza odsetki codziennie i nalicza je w oparciu o rzeczywisty czas trwania pożyczki, przy czym okres krótszy niż 1 dzień jest obliczany jako 1 dzień. Uwaga: Odsetki są obliczane na podstawie stopy procentowej wyświetlanej w momencie pożyczania. Formuła: Odsetki = Pożyczona kwota × Dzienna stopa procentowa.