Procedury pożyczkowe
Złóż wniosek o pożyczkę
Otrzymano pożyczkę
Spłać pożyczkę z odsetkami
Zwrot aktywów zabezpieczających
Często zadawane pytania (FAQ)
P1. Jakie są wymagania dotyczące pożyczek MEXC?

Dopóki jesteś zarejestrowanym użytkownikiem MEXC i posiadasz aktywa zabezpieczające na swoim koncie spot, możesz przystąpić do zaciągania pożyczek.

P2. Jak naliczane są odsetki?

System oblicza odsetki codziennie i nalicza je w oparciu o rzeczywisty czas trwania pożyczki, przy czym okres krótszy niż 1 dzień jest obliczany jako 1 dzień. Uwaga: Odsetki są obliczane na podstawie stopy procentowej wyświetlanej w momencie pożyczania. Formuła: Odsetki = Pożyczona kwota × Dzienna stopa procentowa.

P3. Czy możliwa jest wcześniejsza całkowita lub częściowa spłata?

Częściowa spłata nie jest obsługiwana. W przypadku aktywów z możliwością wcześniejszej spłaty zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami.

P4. Czym jest wskaźnik LTV (Loan-to-Value)?

Wskaźnik LTV to stosunek wartości aktywów netto do wartości zabezpieczenia. Szczegółowy wzór obliczeniowy wygląda następująco:
LTV = Pozostała kwota kapitału i odsetek / kwota zabezpieczenia
Pozostała kwota kapitału i odsetek = (Pozostały kapitał + Pozostałe odsetki + Pozostałe przeterminowane odsetki)