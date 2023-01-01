Dopóki jesteś zarejestrowanym użytkownikiem MEXC i posiadasz aktywa zabezpieczające na swoim koncie spot, możesz przystąpić do zaciągania pożyczek.
System oblicza odsetki codziennie i nalicza je w oparciu o rzeczywisty czas trwania pożyczki, przy czym okres krótszy niż 1 dzień jest obliczany jako 1 dzień. Uwaga: Odsetki są obliczane na podstawie stopy procentowej wyświetlanej w momencie pożyczania. Formuła: Odsetki = Pożyczona kwota × Dzienna stopa procentowa.
Częściowa spłata nie jest obsługiwana. W przypadku aktywów z możliwością wcześniejszej spłaty zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami.
Wskaźnik LTV to stosunek wartości aktywów netto do wartości zabezpieczenia. Szczegółowy wzór obliczeniowy wygląda następująco:
LTV = Pozostała kwota kapitału i odsetek / kwota zabezpieczenia
Pozostała kwota kapitału i odsetek = (Pozostały kapitał + Pozostałe odsetki + Pozostałe przeterminowane odsetki)