Launchpool

Stakuj, by zdobyć tokeny z najlepszych projektów

Całkowita pula nagród (USDT)
1,239,239
Całkowita liczba uczestników
89,361
Liczba notowanych projektów
15
EINSTEIN

EIN

Zakończone
Łączna liczba airdropów
28,000,000 EIN
Okres wydarzenia
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa EIN

Tether
Szacowana APR
80.24%
Łączna liczba airdropów
14,000,000 EIN
Całkowita stakowana kwota
1,367,960 USDT
Uczestnicy
948

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa EIN

MX Token
Szacowana APR
7.33%
Łączna liczba airdropów
7,000,000 EIN
Całkowita stakowana kwota
7,628,495 MX
Uczestnicy
5,771

Pula EIN

Stakuj EIN, by otrzymać airdropa EIN

EINSTEIN
Szacowana APR
2,995.28%
Łączna liczba airdropów
7,000,000 EIN
Całkowita stakowana kwota
18,886,122 EIN
Uczestnicy
210
StablR USD

USDR

Zakończone
Łączna liczba airdropów
70,000 USDT
Okres wydarzenia
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa USDT

Tether
Szacowana APR
207.08%
Łączna liczba airdropów
50,000 USDT
Całkowita stakowana kwota
1,781,074 USDT
Uczestnicy
1,141

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa USDT

MX Token
Szacowana APR
7.18%
Łączna liczba airdropów
10,000 USDT
Całkowita stakowana kwota
6,794,231 MX
Uczestnicy
5,149

Pula USDR

Stakuj USDR, by otrzymać airdropa USDT

StablR USD
Szacowana APR
125.34%
Łączna liczba airdropów
10,000 USDT
Całkowita stakowana kwota
710,609 USDR
Uczestnicy
697
StablR Euro

EURR

Zakończone
Łączna liczba airdropów
70,000 USDT
Okres wydarzenia
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa USDT

Tether
Szacowana APR
265.30%
Łączna liczba airdropów
50,000 USDT
Całkowita stakowana kwota
1,273,366 USDT
Uczestnicy
906

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa USDT

MX Token
Szacowana APR
7.38%
Łączna liczba airdropów
10,000 USDT
Całkowita stakowana kwota
7,043,910 MX
Uczestnicy
5,229

Pula EURR

Stakuj EURR, by otrzymać airdropa USDT

StablR Euro
Szacowana APR
179.68%
Łączna liczba airdropów
10,000 USDT
Całkowita stakowana kwota
411,359 EURR
Uczestnicy
454
TRN

TRN

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
190,000 TRN
Okres wydarzenia
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa TRN

Tether
Szacowana APR
28.14%
Łączna liczba airdropów
95,000 TRN
Całkowita stakowana kwota
1,569,907 USDT
Uczestnicy
917

Pula TRN

Stakuj TRN, by otrzymać airdropa TRN

TRN
Szacowana APR
1,884.61%
Łączna liczba airdropów
95,000 TRN
Całkowita stakowana kwota
314,040 TRN
Uczestnicy
702
EINSTEIN

EIN

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
42,500,000 EIN
Okres wydarzenia
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa EIN

Tether
Szacowana APR
113.39%
Łączna liczba airdropów
25,000,000 EIN
Całkowita stakowana kwota
1,784,617 USDT
Uczestnicy
1,868

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa EIN

MX Token
Szacowana APR
8.80%
Łączna liczba airdropów
17,500,000 EIN
Całkowita stakowana kwota
8,019,955 MX
Uczestnicy
8,622
Bombie

BOMB

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
6,000,000 BOMB
Okres wydarzenia
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa BOMB

Tether
Szacowana APR
449.81%
Łączna liczba airdropów
4,000,000 BOMB
Całkowita stakowana kwota
1,085,194 USDT
Uczestnicy
730

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa BOMB

MX Token
Szacowana APR
22.01%
Łączna liczba airdropów
2,000,000 BOMB
Całkowita stakowana kwota
4,399,152 MX
Uczestnicy
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
1,666,666,666 ICEBERG
Okres wydarzenia
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula ICEBERG

Stakuj ICEBERG, by otrzymać airdropa ICEBERG

ICEBERG
Szacowana APR
8,488.44%
Łączna liczba airdropów
833,333,333 ICEBERG
Całkowita stakowana kwota
719,672,913 ICEBERG
Uczestnicy
240

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa ICEBERG

MX Token
Szacowana APR
4.66%
Łączna liczba airdropów
833,333,333 ICEBERG
Całkowita stakowana kwota
3,625,514 MX
Uczestnicy
2,759
Shardeum

SHM

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
63,360 SHM
Okres wydarzenia
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa SHM

Tether
Szacowana APR
600.58%
Łączna liczba airdropów
31,680 SHM
Całkowita stakowana kwota
1,212,768 USDT
Uczestnicy
784

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa SHM

MX Token
Szacowana APR
48.75%
Łączna liczba airdropów
31,680 SHM
Całkowita stakowana kwota
5,397,116 MX
Uczestnicy
4,137
Balance

EPT

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
4,560,000 EPT
Okres wydarzenia
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa EPT

Tether
Szacowana APR
221.06%
Łączna liczba airdropów
2,300,000 EPT
Całkowita stakowana kwota
1,955,829.733 USDT
Uczestnicy
1,204

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa EPT

MX Token
Szacowana APR
14.02%
Łączna liczba airdropów
1,300,000 EPT
Całkowita stakowana kwota
5,462,085.851 MX
Uczestnicy
4,243

Pula EPT

Stakuj EPT, by otrzymać airdropa EPT

Balance
Szacowana APR
624.27%
Łączna liczba airdropów
960,000 EPT
Całkowita stakowana kwota
18,864,827.814 EPT
Uczestnicy
393
Mantle

MNT

Zakończone
Łączna liczba airdropów
240,000 MNT
Okres wydarzenia
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa MNT

Tether
Szacowana APR
134.91%
Łączna liczba airdropów
48,000 MNT
Całkowita stakowana kwota
2,757,307 USDT
Uczestnicy
1,730

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa MNT

MX Token
Szacowana APR
34.49%
Łączna liczba airdropów
72,000 MNT
Całkowita stakowana kwota
5,277,175 MX
Uczestnicy
4,523

Pula MNT

Stakuj MNT, by otrzymać airdropa MNT

Mantle
Szacowana APR
96.05%
Łączna liczba airdropów
120,000 MNT
Całkowita stakowana kwota
12,425,855 MNT
Uczestnicy
4,492
Kinto

KINTO

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
10,100 KINTO
Okres wydarzenia
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa KINTO

Tether
Szacowana APR
397.35%
Łączna liczba airdropów
5,100 KINTO
Całkowita stakowana kwota
2,661,559.62 USDT
Uczestnicy
1,702

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa KINTO

MX Token
Szacowana APR
32.26%
Łączna liczba airdropów
3,000 KINTO
Całkowita stakowana kwota
6,137,476.3 MX
Uczestnicy
5,185

Pula KINTO

Stakuj KINTO, by otrzymać airdropa KINTO

Kinto
Szacowana APR
3,934.48%
Łączna liczba airdropów
2,000 KINTO
Całkowita stakowana kwota
6,405.9 KINTO
Uczestnicy
1,993
Term Finance

TERM

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
120,000 TERM
Okres wydarzenia
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa TERM

Tether
Szacowana APR
539.01%
Łączna liczba airdropów
60,000 TERM
Całkowita stakowana kwota
1,028,611 USDT
Uczestnicy
819

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa TERM

MX Token
Szacowana APR
27.00%
Łączna liczba airdropów
36,000 TERM
Całkowita stakowana kwota
4,354,949 MX
Uczestnicy
3,418

Pula TERM

Stakuj TERM, by otrzymać airdropa TERM

Term Finance
Szacowana APR
5,661.41%
Łączna liczba airdropów
24,000 TERM
Całkowita stakowana kwota
78,460 TERM
Uczestnicy
1,531
Story

IP

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
60,000 IP
Okres wydarzenia
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa IP

Tether
Szacowana APR
185.52%
Łączna liczba airdropów
30,000 IP
Całkowita stakowana kwota
3,489,508 USDT
Uczestnicy
2,402

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa IP

MX Token
Szacowana APR
19.55%
Łączna liczba airdropów
18,000 IP
Całkowita stakowana kwota
5,721,002 MX
Uczestnicy
4,981

Pula IP

Stakuj IP, by otrzymać airdropa IP

Story
Szacowana APR
645.05%
Łączna liczba airdropów
12,000 IP
Całkowita stakowana kwota
221,808 IP
Uczestnicy
1,866
Aptos

APT

Zakończone
Łączna liczba airdropów
30,500 APT
Okres wydarzenia
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa APT

Tether
Szacowana APR
260.38%
Łączna liczba airdropów
16,000 APT
Całkowita stakowana kwota
6,176,889 USDT
Uczestnicy
3,734

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa APT

MX Token
Szacowana APR
58.36%
Łączna liczba airdropów
11,500 APT
Całkowita stakowana kwota
5,076,509 MX
Uczestnicy
3,901

Pula APT

Stakuj APT, by otrzymać airdropa APT

Aptos
Szacowana APR
68.87%
Łączna liczba airdropów
3,000 APT
Całkowita stakowana kwota
525,988 APT
Uczestnicy
2,460
Xterio

XTER

Pierwsze notowanie
Zakończone
Łączna liczba airdropów
800,000 XTER
Okres wydarzenia
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Tylko dla nowych użytkowników

Pula USDT

Stakuj USDT, by otrzymać airdropa XTER

Tether
Szacowana APR
279.69%
Łączna liczba airdropów
400,000 XTER
Całkowita stakowana kwota
8,436,874 USDT
Uczestnicy
5,642

Pula MX

Stakuj MX, by otrzymać airdropa XTER

MX Token
Szacowana APR
47.02%
Łączna liczba airdropów
240,000 XTER
Całkowita stakowana kwota
5,004,835 MX
Uczestnicy
3,627

Pula XTER

Stakuj XTER, by otrzymać airdropa XTER

Xterio
Szacowana APR
1,335.95%
Łączna liczba airdropów
160,000 XTER
Całkowita stakowana kwota
1,008,964 XTER
Uczestnicy
2,698