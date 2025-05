WNCG

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

NazwaWNCG

PozycjaNo.999

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.12%

Podaż w obiegu498,164,836.15

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż723,789,440

Wskaźnik obrotu0.4981%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.85927372,2021-08-17

Najniższa cena0.016919518461443125,2025-04-09

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

