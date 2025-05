USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

NazwaUSDC

PozycjaNo.7

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0182%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)21.99%

Podaż w obiegu61,130,874,308.76888

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż61,130,874,308.76888

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2018-09-30 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane1 USDT

Historyczne maksimum2.349556378332484,2021-11-16

Najniższa cena0.8774,2023-03-11

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieUSDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.