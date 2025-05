TORSY

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

NazwaTORSY

PozycjaNo.2122

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu699 999 673

Maksymalna podaż699 999 673

Całkowita podaż699 999 673

Wskaźnik obrotu1%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.03675965949351203,2024-07-20

Najniższa cena0.000676648764380714,2025-03-04

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

