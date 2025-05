TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

NazwaTAO

PozycjaNo.31

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1,519.71%

Podaż w obiegu8,757,487

Maksymalna podaż21,000,000

Całkowita podaż8,757,487

Wskaźnik obrotu0.417%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum767.6796797200545,2024-04-11

Najniższa cena30.40095531468245,2023-05-14

Publiczny blockchainTAO

