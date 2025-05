SWELL

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

NazwaSWELL

PozycjaNo.855

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.60%

Podaż w obiegu2,175,711,463.4723015

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż10,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.2175%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.06972841720693182,2024-11-09

Najniższa cena0.007034496316403832,2025-04-09

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieSwell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.