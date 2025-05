SWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

NazwaSWAP

PozycjaNo.1139

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.48%

Podaż w obiegu99,995,164

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż99,995,164.26708125

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2020-07-10 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum5.02240699,2021-04-16

Najniższa cena0.0125283595814,2020-07-13

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieTrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.