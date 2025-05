SRM

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

NazwaSRM

PozycjaNo.1497

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.11%

Podaż w obiegu263,244,669

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,092,844,982

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum13.72061656,2021-09-11

Najniższa cena0.011416852800779958,2025-05-04

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

