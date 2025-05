SPX

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

NazwaSPX

PozycjaNo.77

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0002%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)7.74%

Podaż w obiegu930,993,090.07

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż930,993,090.07

Wskaźnik obrotu0.9309%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.7673256366431747,2025-01-19

Najniższa cena0.000002634158164523,2023-08-16

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieSPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.