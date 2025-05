SAGA

Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

NazwaSAGA

PozycjaNo.402

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)17,25%

Podaż w obiegu246 326 257

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1 066 647 279

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum7.819970041594274,2024-04-09

Najniższa cena0.18392457971073342,2025-04-17

Publiczny blockchainSAGA

WprowadzenieSaga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.