POKT

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

NazwaPOKT

PozycjaNo.777

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.03%

Podaż w obiegu2,011,680,128.050819

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż2,351,036,685.870521

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.099854645224399,2022-01-16

Najniższa cena0.008747360397530879,2025-04-17

Publiczny blockchainPOKT

