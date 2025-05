PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

NazwaPI

PozycjaNo.28

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0014%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.29%

Podaż w obiegu7,270,911,544.141

Maksymalna podaż100,000,000,000

Całkowita podaż100,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.0727%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.9816444104522235,2025-02-26

Najniższa cena0.40123967836094104,2025-04-05

Publiczny blockchainPINETWORK

Sektor

Media społecznościowe

