PENDULUM

Pendulum is an interoperable blockchain that aims to bridge the gap between traditional finance and the DeFi ecosystem. The network leverages a forex-optimized smart contract DeFi network, which allows for the seamless integration of traditional finance services with DeFi applications.

NazwaPENDULUM

PozycjaNo.5723

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż200,000,000

Całkowita podaż161,089,400

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.3499855814216337,2023-05-05

Najniższa cena0.007132425998488771,2025-02-10

Publiczny blockchainPEN

