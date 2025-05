PAXG

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

NazwaPAXG

PozycjaNo.81

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0002%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)18,429.27%

Podaż w obiegu239,690.58

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż239,690.58

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3520.3451067525675,2025-04-22

Najniższa cena1387.97650287,2019-10-26

Publiczny blockchainETH

