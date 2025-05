PANDA

Panda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

NazwaPANDA

PozycjaNo.1963

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu807,994,351

Maksymalna podaż888,888,888

Całkowita podaż888,875,758

Wskaźnik obrotu0.9089%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.03023126779915948,2024-03-30

Najniższa cena0.000152185415149597,2024-06-18

Publiczny blockchainSOL

