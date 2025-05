NC

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

NazwaNC

PozycjaNo.1271

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.09%

Podaż w obiegu177,472,445

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż999,995,169.1402713

Wskaźnik obrotu0.1774%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.4781783640298408,2025-01-17

Najniższa cena0.03169681551524243,2025-04-07

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

