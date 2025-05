MON

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

NazwaMON

PozycjaNo.1006

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,52%

Podaż w obiegu533 191 851,8795556

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż999 517 431

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.9595624143978051,2024-05-27

Najniższa cena0.021102312082677866,2025-04-17

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

