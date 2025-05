MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

NazwaMLN

PozycjaNo.739

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1,616.50%

Podaż w obiegu2,967,315.06865754

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż2,967,934.68432946

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2020-07-03 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum270.0450134277344,2018-01-04

Najniższa cena1.79671464105,2020-03-13

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

