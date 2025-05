METAHERO

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

NazwaMETAHERO

PozycjaNo.1289

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu5,095,643,290

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż9,766,213,274

Wskaźnik obrotu0.5095%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.25184993363636166,2021-12-03

Najniższa cena0.00028889800020885,2024-12-17

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

