LQTY

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

NazwaLQTY

PozycjaNo.444

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)20.66%

Podaż w obiegu94,986,990.29447536

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.9498%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum62.974752516289335,2021-11-16

Najniższa cena0.4336891936927399,2025-04-08

Publiczny blockchainETH

