LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

NazwaLGCT

PozycjaNo.230

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)6.43%

Podaż w obiegu106,139,448.5

Maksymalna podaż300,000,000

Całkowita podaż300,000,000

Wskaźnik obrotu0.3537%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.1998545114038492,2025-04-21

Najniższa cena0.7988833348798597,2025-01-07

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieLegacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.