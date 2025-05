JASMY

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

NazwaJASMY

PozycjaNo.86

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0002%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.08%

Podaż w obiegu49,444,999,677.16958

Maksymalna podaż50,000,000,000

Całkowita podaż50,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.9888%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.99431527,2021-02-16

Najniższa cena0.002747024523852261,2022-12-29

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieCreate a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.