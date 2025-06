H1

Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

NazwaH1

PozycjaNo.1333

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%0,84

Podaż w obiegu196.817.604

Maksymalna podaż2.000.000.000

Całkowita podaż2.000.000.000

Wskaźnik obrotu0.0984%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.040872621563631216,2025-04-22

Najniższa cena0.013531864883635858,2025-06-06

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieHaven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.