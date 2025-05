GMEE

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

NazwaGMEE

PozycjaNo.1429

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.04%

Podaż w obiegu1,577,935,406.05946

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż3,180,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-03-18 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.75497818,2021-04-08

Najniższa cena0.002063997779407495,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

