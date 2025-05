FTON

Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram.

NazwaFTON

PozycjaNo.4529

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż500 000 000

Całkowita podaż500 000 000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.015151253489270917,2024-11-11

Najniższa cena0.00068198907861118,2025-03-14

Publiczny blockchainTONCOIN

Sektor

Media społecznościowe

