FANC

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

NazwaFANC

PozycjaNo.1311

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.04%

Podaż w obiegu1,271,635,649.07

Maksymalna podaż2,000,000,000

Całkowita podaż2,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.6358%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.399394243120854,2022-07-19

Najniższa cena0.00315495771500025,2025-03-11

Publiczny blockchainETH

WprowadzeniefanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.