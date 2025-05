DEEP

DeepBook is a next-generation decentralized central limit order book (CLOB) built on Sui. DeepBook leverages Sui's parallel execution, sub-second latency, and low transaction fees to bring a highly performant, laser-fast on-chain exchange.

NazwaDEEP

PozycjaNo.118

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.26%

Podaż w obiegu3,151,000,000

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż10,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.3151%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.34355096308425953,2025-01-19

Najniższa cena0.010748527064621403,2024-10-14

Publiczny blockchainSUI

Sektor

Media społecznościowe

