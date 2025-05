CTP

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

NazwaCTP

PozycjaNo.1519

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu1,630,612,955

Maksymalna podaż9,000,000,000

Całkowita podaż9,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.1811%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.9929921324944937,2022-02-05

Najniższa cena0.000632357997106018,2022-04-15

Publiczny blockchainBSC

Sektor

