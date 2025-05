BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

NazwaBSW

PozycjaNo.880

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.99%

Podaż w obiegu661,945,477

Maksymalna podaż700,000,000

Całkowita podaż645,556,821.90574

Wskaźnik obrotu0.9456%

Data wydania2021-07-14 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.12915576713788,2021-12-08

Najniższa cena0.011035823943177085,2025-04-15

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieBiswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.