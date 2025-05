BOTIFY

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

NazwaBOTIFY

PozycjaNo.926

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.19%

Podaż w obiegu999,958,162.917107

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż999,958,162.917107

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.05823703233450987,2025-01-22

Najniższa cena0.003394326760085323,2025-03-10

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

