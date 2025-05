BERA

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

NazwaBERA

PozycjaNo.166

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)88,62%

Podaż w obiegu119 799 627,4416817

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż502 319 627,4416817

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum14.993392867128291,2025-02-06

Najniższa cena1,2025-02-06

Publiczny blockchainBERACHAIN

