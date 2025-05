BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

NazwaBAL

PozycjaNo.446

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)31.51%

Podaż w obiegu63,562,999.48327628

Maksymalna podaż96,150,704

Całkowita podaż68,531,036.04682502

Wskaźnik obrotu0.661%

Data wydania2020-06-24 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum74.77226165,2021-05-04

Najniższa cena0.7530492732247144,2025-04-08

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieBalancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.