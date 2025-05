AWARE

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

NazwaAWARE

PozycjaNo.2371

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu36,825,134

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.3682%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.08194072435007951,2025-01-22

Najniższa cena0.004813035134698013,2025-05-17

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

