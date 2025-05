AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

NazwaAURORA

PozycjaNo.519

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.22%

Podaż w obiegu606,817,444

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż999,867,303

Wskaźnik obrotu0.6068%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum35.429399334216264,2022-01-16

Najniższa cena0.04756432776797119,2023-10-19

Publiczny blockchainETH

