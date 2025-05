ARB

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

NazwaARB

PozycjaNo.54

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0004%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)6.99%

Podaż w obiegu4,861,797,072

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż10,000,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.397491937512469,2024-01-12

Najniższa cena0.24501892750047008,2025-04-07

Publiczny blockchainARB

Sektor

Media społecznościowe

