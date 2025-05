ANON

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

NazwaANON

PozycjaNo.496

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)37.83%

Podaż w obiegu13,409,564.054133

Maksymalna podaż21,000,000

Całkowita podaż21,000,000

Wskaźnik obrotu0.6385%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum24.74602845086711,2025-01-16

Najniższa cena1.1291481850667386,2025-01-01

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

