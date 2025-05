AGT

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

NazwaAGT

PozycjaNo.579

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.61%

Podaż w obiegu1,400,000,000

Maksymalna podaż5,000,000,000

Całkowita podaż5,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.28%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.037527642405048224,2025-05-27

Najniższa cena0.011722995293156556,2025-05-16

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieAlaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.