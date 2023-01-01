Zolang je een geregistreerde gebruiker van MEXC bent en onderpand-assets in je Spot-account hebt, kun je doorgaan met lenen.
Het systeem berekent rente op dagelijkse basis en brengt deze in rekening op basis van de werkelijke duur van de lening, waarbij minder dan 1 dag wordt gerekend als 1 dag. Opmerking: Rente wordt berekend op basis van de rentevoet die op het moment van lenen wordt weergegeven. Formule: Rente = geleend bedrag × dagelijkse rentevoet.
Gedeeltelijke terugbetaling wordt niet ondersteund. Voor assets die vervroegd kunnen worden afgelost, verwijzen wij je naar de specifieke regels voor meer informatie.
De Loan-to-Value ratio (LTV) is de verhouding van de uitstaande assetwaarde tot de waarde van het onderpand. De specifieke berekeningsformule is als volgt:
LTV = Uitstaand Hoofdsom en rente / onderpandbedrag
Uitstaand hoofdsom en rente = (Uitstaand hoofdsom + uitstaande rente + uitstaande achterstallige rente)