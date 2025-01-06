Launchpool

Stake om tokens te verdienen van sterprojecten

Totale prijzenpot (USDT)
1,239,239
Totaal aantal deelnemers
89,361
Aantal genoteerde projecten
15
EINSTEIN

EIN

Voltooid
Totale airdrops
28,000,000 EIN
Evenementperiode
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om EIN airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
80.24%
Totale airdrops
14,000,000 EIN
Totaal stakingbedrag
1,367,960 USDT
Deelnemers
948

MX-pool

Stake MX om EIN airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
7.33%
Totale airdrops
7,000,000 EIN
Totaal stakingbedrag
7,628,495 MX
Deelnemers
5,771

EIN-pool

Stake EIN om EIN airdrops te verdienen

EINSTEIN
Geschatte APR
2,995.28%
Totale airdrops
7,000,000 EIN
Totaal stakingbedrag
18,886,122 EIN
Deelnemers
210
StablR USD

USDR

Voltooid
Totale airdrops
70,000 USDT
Evenementperiode
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om USDT airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
207.08%
Totale airdrops
50,000 USDT
Totaal stakingbedrag
1,781,074 USDT
Deelnemers
1,141

MX-pool

Stake MX om USDT airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
7.18%
Totale airdrops
10,000 USDT
Totaal stakingbedrag
6,794,231 MX
Deelnemers
5,149

USDR-pool

Stake USDR om USDT airdrops te verdienen

StablR USD
Geschatte APR
125.34%
Totale airdrops
10,000 USDT
Totaal stakingbedrag
710,609 USDR
Deelnemers
697
StablR Euro

EURR

Voltooid
Totale airdrops
70,000 USDT
Evenementperiode
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om USDT airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
265.30%
Totale airdrops
50,000 USDT
Totaal stakingbedrag
1,273,366 USDT
Deelnemers
906

MX-pool

Stake MX om USDT airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
7.38%
Totale airdrops
10,000 USDT
Totaal stakingbedrag
7,043,910 MX
Deelnemers
5,229

EURR-pool

Stake EURR om USDT airdrops te verdienen

StablR Euro
Geschatte APR
179.68%
Totale airdrops
10,000 USDT
Totaal stakingbedrag
411,359 EURR
Deelnemers
454
TRN

TRN

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
190,000 TRN
Evenementperiode
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om TRN airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
28.14%
Totale airdrops
95,000 TRN
Totaal stakingbedrag
1,569,907 USDT
Deelnemers
917

TRN-pool

Stake TRN om TRN airdrops te verdienen

TRN
Geschatte APR
1,884.61%
Totale airdrops
95,000 TRN
Totaal stakingbedrag
314,040 TRN
Deelnemers
702
EINSTEIN

EIN

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
42,500,000 EIN
Evenementperiode
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om EIN airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
113.39%
Totale airdrops
25,000,000 EIN
Totaal stakingbedrag
1,784,617 USDT
Deelnemers
1,868

MX-pool

Stake MX om EIN airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
8.80%
Totale airdrops
17,500,000 EIN
Totaal stakingbedrag
8,019,955 MX
Deelnemers
8,622
Bombie

BOMB

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
6,000,000 BOMB
Evenementperiode
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om BOMB airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
449.81%
Totale airdrops
4,000,000 BOMB
Totaal stakingbedrag
1,085,194 USDT
Deelnemers
730

MX-pool

Stake MX om BOMB airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
22.01%
Totale airdrops
2,000,000 BOMB
Totaal stakingbedrag
4,399,152 MX
Deelnemers
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
1,666,666,666 ICEBERG
Evenementperiode
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

ICEBERG Pool

Stake ICEBERG om ICEBERG airdrops te verdienen

ICEBERG
Geschatte APR
8,488.44%
Totale airdrops
833,333,333 ICEBERG
Totaal stakingbedrag
719,672,913 ICEBERG
Deelnemers
240

MX-pool

Stake MX om ICEBERG airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
4.66%
Totale airdrops
833,333,333 ICEBERG
Totaal stakingbedrag
3,625,514 MX
Deelnemers
2,759
Shardeum

SHM

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
63,360 SHM
Evenementperiode
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om SHM airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
600.58%
Totale airdrops
31,680 SHM
Totaal stakingbedrag
1,212,768 USDT
Deelnemers
784

MX-pool

Stake MX om SHM airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
48.75%
Totale airdrops
31,680 SHM
Totaal stakingbedrag
5,397,116 MX
Deelnemers
4,137
Balance

EPT

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
4,560,000 EPT
Evenementperiode
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om EPT airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
221.06%
Totale airdrops
2,300,000 EPT
Totaal stakingbedrag
1,955,829.733 USDT
Deelnemers
1,204

MX-pool

Stake MX om EPT airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
14.02%
Totale airdrops
1,300,000 EPT
Totaal stakingbedrag
5,462,085.851 MX
Deelnemers
4,243

EPT-pool

Stake EPT om EPT airdrops te verdienen

Balance
Geschatte APR
624.27%
Totale airdrops
960,000 EPT
Totaal stakingbedrag
18,864,827.814 EPT
Deelnemers
393
Mantle

MNT

Voltooid
Totale airdrops
240,000 MNT
Evenementperiode
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om MNT airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
134.91%
Totale airdrops
48,000 MNT
Totaal stakingbedrag
2,757,307 USDT
Deelnemers
1,730

MX-pool

Stake MX om MNT airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
34.49%
Totale airdrops
72,000 MNT
Totaal stakingbedrag
5,277,175 MX
Deelnemers
4,523

MNT-pool

Stake MNT om MNT airdrops te verdienen

Mantle
Geschatte APR
96.05%
Totale airdrops
120,000 MNT
Totaal stakingbedrag
12,425,855 MNT
Deelnemers
4,492
Kinto

KINTO

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
10,100 KINTO
Evenementperiode
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om KINTO airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
397.35%
Totale airdrops
5,100 KINTO
Totaal stakingbedrag
2,661,559.62 USDT
Deelnemers
1,702

MX-pool

Stake MX om KINTO airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
32.26%
Totale airdrops
3,000 KINTO
Totaal stakingbedrag
6,137,476.3 MX
Deelnemers
5,185

KINTO-pool

Stake KINTO om KINTO airdrops te verdienen

Kinto
Geschatte APR
3,934.48%
Totale airdrops
2,000 KINTO
Totaal stakingbedrag
6,405.9 KINTO
Deelnemers
1,993
Term Finance

TERM

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
120,000 TERM
Evenementperiode
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om TERM airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
539.01%
Totale airdrops
60,000 TERM
Totaal stakingbedrag
1,028,611 USDT
Deelnemers
819

MX-pool

Stake MX om TERM airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
27.00%
Totale airdrops
36,000 TERM
Totaal stakingbedrag
4,354,949 MX
Deelnemers
3,418

TERM-pool

Stake TERM om TERM airdrops te verdienen

Term Finance
Geschatte APR
5,661.41%
Totale airdrops
24,000 TERM
Totaal stakingbedrag
78,460 TERM
Deelnemers
1,531
Story

IP

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
60,000 IP
Evenementperiode
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om IP airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
185.52%
Totale airdrops
30,000 IP
Totaal stakingbedrag
3,489,508 USDT
Deelnemers
2,402

MX-pool

Stake MX om IP airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
19.55%
Totale airdrops
18,000 IP
Totaal stakingbedrag
5,721,002 MX
Deelnemers
4,981

IP-pool

Stake IP om IP airdrops te verdienen

Story
Geschatte APR
645.05%
Totale airdrops
12,000 IP
Totaal stakingbedrag
221,808 IP
Deelnemers
1,866
Aptos

APT

Voltooid
Totale airdrops
30,500 APT
Evenementperiode
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om APT airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
260.38%
Totale airdrops
16,000 APT
Totaal stakingbedrag
6,176,889 USDT
Deelnemers
3,734

MX-pool

Stake MX om APT airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
58.36%
Totale airdrops
11,500 APT
Totaal stakingbedrag
5,076,509 MX
Deelnemers
3,901

APT-pool

Stake APT om APT airdrops te verdienen

Aptos
Geschatte APR
68.87%
Totale airdrops
3,000 APT
Totaal stakingbedrag
525,988 APT
Deelnemers
2,460
Xterio

XTER

Initiële notering
Voltooid
Totale airdrops
800,000 XTER
Evenementperiode
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Exclusief voor nieuwe gebruikers

USDT Pool

Stake USDT om XTER airdrops te verdienen

Tether
Geschatte APR
279.69%
Totale airdrops
400,000 XTER
Totaal stakingbedrag
8,436,874 USDT
Deelnemers
5,642

MX-pool

Stake MX om XTER airdrops te verdienen

MX Token
Geschatte APR
47.02%
Totale airdrops
240,000 XTER
Totaal stakingbedrag
5,004,835 MX
Deelnemers
3,627

XTER-pool

Stake XTER om XTER airdrops te verdienen

Xterio
Geschatte APR
1,335.95%
Totale airdrops
160,000 XTER
Totaal stakingbedrag
1,008,964 XTER
Deelnemers
2,698